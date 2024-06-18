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Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 19 июня

Агентство новостей «Доступ» публикует адреса домов, где коммунальные службы проводят плановые работы в среду.

Источник: РИА "Новости"

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 19 июня 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.

Отключение водоснабжения:

— Болейко, 7, 7-А, 7-Б — с 09.30 до 15.00.

Отключение газоснабжения:

— Кирова, 13-А (подъезды 3, 4); пр. Победы, 153 (подъезд 1) — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— пр. Победы, 285; Стартовая, 13, 15; Герцена, 5; Косарева, 52; ч/с: Бехтерева; Герцена; Дальневосточная, 22−30; Кислицина, 51−88; Коммунальная, 10−32; Павлова, 22−34; Сельскохозяйственная, 2−16; Стартовая, 2−41; Тепличная, 34−51 — с 08.00 до 18.00.

КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.

Плановые работы не проводятся.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.

Отключение водоснабжения:

— пер. Арматурный, 5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г — с 09.00 до 17.00.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— 50 лет ВЛКСМ, 37-Б; Обухова, 2 — с 09.00 до 17.00.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН.

Отключение водоснабжения:

— Овчинникова, 13, 13-А, 15, 15-А; Ширшова, 7 — с 09.00 до 19.00;
 — Овчинникова, 11-А — с 11.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— п. Некрасова, ч/с: пер. Минеральный, 1−16; Сулимова, 31−60; Волгоградская, 23−34; Ленинградская, 21−24; Щукина, 1−3; Кировоградская, 17−24; Тарасова, 17−39 — с 08.00 до 17.00;
 — п. Смолино. ч/с: Береговая, 3−17-А; Чапаева, 16−72-А, 21−81-А; пер. Новый, 1−5, 2−8; Западная, 6−10, 7−33; пер. Акаций, 13−15 — с 08.00 до 18.00;
 — п. Новосинеглазово, ч/с: Дубинина, 1−44; Малая, 1−24; Пугачева, 1−46; Южная, 1−16; пер. Южный, 1−11; Станционная — с 08.00 до 20.00.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.

Плановые работы не проводятся.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.

Плановые работы не проводятся.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.

Плановые работы не проводятся.

ЖКХ