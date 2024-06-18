Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 19 июня

— п. Некрасова, ч/с: пер. Минеральный, 1−16; Сулимова, 31−60; Волгоградская, 23−34; Ленинградская, 21−24; Щукина, 1−3; Кировоградская, 17−24; Тарасова, 17−39 — с 08.00 до 17.00;

— п. Смолино. ч/с: Береговая, 3−17-А; Чапаева, 16−72-А, 21−81-А; пер. Новый, 1−5, 2−8; Западная, 6−10, 7−33; пер. Акаций, 13−15 — с 08.00 до 18.00;

— п. Новосинеглазово, ч/с: Дубинина, 1−44; Малая, 1−24; Пугачева, 1−46; Южная, 1−16; пер. Южный, 1−11; Станционная — с 08.00 до 20.00.