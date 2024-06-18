Умерла вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина

Гурко рассказала, что проработала с Абайдуллиной много лет и знала ее как близкого друга, что она тепло и с пониманием относилась к людям. «Мы Эмму Валериановну очень любили, очень. Она такое тепло создавала. Она держала дух Эльдара Александровича [Рязанова]», — добавила заместитель художественного руководителя.