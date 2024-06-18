Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние новости к вечеру 18 июня 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 18 июня 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 18 июня — в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 18 июня 2024 года.

Госдума приняла законопроект о миграционном режиме высылки

Госдума приняла в первом чтении законопроект о новом миграционном режиме высылки для иностранцев. Им нельзя будет менять место жительства, выезжать за пределы региона, управлять транспортом, приобретать имущество, заключать брак. Введут реестр контролируемых лиц.

Путин: изменения налоговой системы будут приняты в августе

Президент Путин заявил, что повышение НДФЛ затронет не более 3,2% налогоплательщиков и должно быть утверждено в августе. Он предложил исключить северные надбавки из базы налогообложения. Правительство внесло законопроекты для более справедливой налоговой системы.

H&M окончательно ушел из России

H&M окончательно уходит из России: ООО «Эйч энд Эм» решило ликвидироваться. Компания приостановила продажи в марте 2022 года, понеся убытки 11,4 млрд рублей в прошлом году. На месте магазинов H&M откроются российские бренды.

«Леруа Мерлен» меняет название в России

Сеть «Леруа Мерлен» в России проведет ребрендинг и будет называться «Лемана про». Первые обновленные магазины откроются до конца 2024 года, а полностью процесс завершится в 2025 году. Смена бренда не повлияет на текущую деятельность компании.

Умерла актриса Анук Эме из фильма «Мужчина и женщина»

Французская актриса Анук Эме, известная по фильму «Мужчина и женщина» (1966) Клода Лелуша, умерла на 93-м году жизни. Эме, родившаяся как Николь Дрейфус, начала кинокарьеру в 14 лет и была номинирована на «Оскар» в 1967 году.