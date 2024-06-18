Последние новости к вечеру 18 июня 2024 года

Французская актриса Анук Эме, известная по фильму «Мужчина и женщина» (1966) Клода Лелуша, умерла на 93-м году жизни. Эме, родившаяся как Николь Дрейфус, начала кинокарьеру в 14 лет и была номинирована на «Оскар» в 1967 году.