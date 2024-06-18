Последние новости к вечеру 18 июня 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 18 июня 2024 года.
Госдума приняла законопроект о миграционном режиме высылки
Госдума приняла в первом чтении законопроект о новом миграционном режиме высылки для иностранцев. Им нельзя будет менять место жительства, выезжать за пределы региона, управлять транспортом, приобретать имущество, заключать брак. Введут реестр контролируемых лиц.
Путин: изменения налоговой системы будут приняты в августе
Президент Путин заявил, что повышение НДФЛ затронет не более 3,2% налогоплательщиков и должно быть утверждено в августе. Он предложил исключить северные надбавки из базы налогообложения. Правительство внесло законопроекты для более справедливой налоговой системы.
H&M окончательно ушел из России
H&M окончательно уходит из России: ООО «Эйч энд Эм» решило ликвидироваться. Компания приостановила продажи в марте 2022 года, понеся убытки 11,4 млрд рублей в прошлом году. На месте магазинов H&M откроются российские бренды.
«Леруа Мерлен» меняет название в России
Сеть «Леруа Мерлен» в России проведет ребрендинг и будет называться «Лемана про». Первые обновленные магазины откроются до конца 2024 года, а полностью процесс завершится в 2025 году. Смена бренда не повлияет на текущую деятельность компании.
Умерла актриса Анук Эме из фильма «Мужчина и женщина»
Французская актриса Анук Эме, известная по фильму «Мужчина и женщина» (1966) Клода Лелуша, умерла на 93-м году жизни. Эме, родившаяся как Николь Дрейфус, начала кинокарьеру в 14 лет и была номинирована на «Оскар» в 1967 году.