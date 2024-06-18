Шквал, гроза и жара — прогноз погоды в Казахстане на 19 июня

Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на севере, востоке, юго-востоке, в центре страны ожидается выпадение града.
Сильные дожди ожидаются на юго-востоке страны. Лишь на юге и в центре ожидается погода преимущественно без осадков.
Дневная температура будет постепенно понижаться.
- на западе страны до +28+40°С,
- на севере повышение от +20+28°С до +25+31°С,
- в центре +20+33°С,
- на юге +30+41°С,
- на юго-востоке небольшое понижение от +24+35°С до +22+32°С,
- на востоке прогнозируется понижение до +12+28°С.
Штормовые предупреждения
Ночью и утром на востоке, юге Абайской области ожидается гроза. Ветер северный ночью на западе, севере, в центре области 15−20 м/с, днем на большей части области 15−20 м/с, на востоке, в центре области порывы 23 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем в Актюбинской области ожидается гроза, на западе, севере области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35−37 градусов.
На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза, град. Ветер западный с переходом на северо-восточный при грозе порывы 15−20 м/с. В центре области сохранится, на севере, западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью на западе, днем на севере, юге Атырауской области ожидается гроза. Днем на севере, юге области ожидается град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15−20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 35−37 градусов.
Ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный ночью на востоке, в центре области 15−20 м/с, днем на большей части области 15−20 м/с, на западе, юге области порывы 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза.
Днем в районе Алкольских озер Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный порывы 30 м/с и более. в горных районах области ожидается сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области порывы 15−20, днем временами 23−28 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью на севере, востоке, юге, днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-западный при грозе порывы 15−20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35−37 градусов. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе, юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
На юге, востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15−20 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Днем на юге области сильная жара 35 градусов.
В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем в центре области 15−20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 40 градусов. На северо-западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность.
На западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. Днем на северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, днем на северо-востоке области 15−20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на севере, западе области порывы 15−20 м/с. 20 июня ожидается дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный ночью на севере, западе, востоке области порывы 15−20 м/с, днем 15−20 м/с, на севере, западе, востоке области порывы 25 м/с.
В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20 м/с.
На юге, востоке Улытауской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15−20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в мегаполисах
В Шымкенте переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8−13, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−22, днем 34−36 градусов тепла.
В Алматы переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3−8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 19−21, днем 29−31 градус тепла.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 24−26 градусов выше нуля.