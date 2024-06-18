Шквал, гроза и жара — прогноз погоды в Казахстане на 19 июня

Ночью и утром на востоке, юге Абайской области ожидается гроза. Ветер северный ночью на западе, севере, в центре области 15−20 м/с, днем на большей части области 15−20 м/с, на востоке, в центре области порывы 23 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.