Губернатор Перми обратился к чиновникам по вопросу о безопасности на водоемах

Дмитрий Махонин напомнил пермякам и главам муниципалитетов о чрезвычайной важности соблюдать правила безопасности на водоемах. Сообщение он разместил 18 июня в своем телеграм-канале.
«Ещё раз обращаю внимание всех глав муниципалитетов, что важно постоянно патрулировать места, где купание запрещено, проводить беседы со взрослыми и детьми, разъяснять жителям все риски отдыха в неорганизованных местах. Обеспечивать работу спасателей на пляжах», — отметил губернатор Прикамья.
Дмитрий Махонин отметил, что ответственность за безопасность детей лежит в том числе и на родителях.
МЧС Пермского края еще раз напомнили о правилах поведения на водоемах:
«Не ныряйте в незнакомых местах. Не играйте в воде в игры, связанные с захватом человека. В разгаре азарта вы можете случайно не дать человеку вдохнуть вовремя воздух, и он попросту захлебнется. Если что-то произошло в воде, никогда не пугайтесь и не кричите. Во время крика в легкие может попасть вода, а это как раз и есть самая большая опасность» — рассказали спасатели.
Ранее «Комсомолка» писала, о трагическом случае, которые произошел 14 июня в поселке Майский Краснокамского городского округа. В местном пруду утонул 14-летний подросток. Он находился у водоема без присмотра взрослых.