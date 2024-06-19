Губернатор Перми обратился к чиновникам по вопросу о безопасности на водоемах

«Не ныряйте в незнакомых местах. Не играйте в воде в игры, связанные с захватом человека. В разгаре азарта вы можете случайно не дать человеку вдохнуть вовремя воздух, и он попросту захлебнется. Если что-то произошло в воде, никогда не пугайтесь и не кричите. Во время крика в легкие может попасть вода, а это как раз и есть самая большая опасность» — рассказали спасатели.