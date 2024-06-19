В Перми поменяется работа двух автобусных маршрутов

С 19 июня у автобуса маршрута № 37, который следует по направлению «Улица Ушинского-Микрорайон Висим» изменится время отправления. По данным ведомства, это связано с пассажиропотоком и дорожной обстановкой. Пассажиров просят внимательно отслеживать расписание автобусов.