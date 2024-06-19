В Перми поменяется работа двух автобусных маршрутов

В Перми два автобусных маршрута изменят свою работу. Об этом сообщил департамент транспорта Перми.
С 19 июня у автобуса маршрута № 37, который следует по направлению «Улица Ушинского-Микрорайон Висим» изменится время отправления. По данным ведомства, это связано с пассажиропотоком и дорожной обстановкой. Пассажиров просят внимательно отслеживать расписание автобусов.
А с 24 июня изменения коснутся маршрута № 49. Теперь он будет курсировать только полными рейсами «Микрорайон Заозерье — Станция Пермь II» (без литеры «К»).
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Перми число пассажиров общественного транспорта увеличилось на 16 млн за 2023 год.