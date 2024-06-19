В Красноярске благоустраивают новое общественное пространство

В Железнодорожном районе приступили к благоустройству нового общественного пространства. Об этом рассказали в администрации Красноярска.
Подрядчик обустраивает пешеходные дорожки и газоны на территории вблизи дома № 13 по улице Менжинского. Всего будет благоустроено около двух тысяч квадратных метров площади. Рабочие при помощи компактного экскаватора роют траншеи для сетей уличного освещения.
Этот участок готовили к благоустройству два года. Сперва нужно было очистить территорию от ветхих овощехранилищ. В 2022 году было снесено 32 погреба и ещё 38 в 2023 году. После сноса специалисты районной администрации провели встречу с жителями микроучастка, на которой было решено обустроить пешеходную зелёную зону.
На территории после благоустройства должна появиться прогулочная зона с освещением, украшенная деревьями и кустарниками. Планируется высадить яблоню, спирею, сирень и завершить все работы к концу лета 2024 года.