В Красноярске благоустраивают новое общественное пространство

Этот участок готовили к благоустройству два года. Сперва нужно было очистить территорию от ветхих овощехранилищ. В 2022 году было снесено 32 погреба и ещё 38 в 2023 году. После сноса специалисты районной администрации провели встречу с жителями микроучастка, на которой было решено обустроить пешеходную зелёную зону.