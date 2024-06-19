Пермячка рассказала о причинах выгула ребёнка-инвалида на поводке

«Они растягиваются до 2,5 метра. Я их использую, потому что ребёнок плохо видит и слышит, не разговаривает и не понимает речь. И сейчас у него переходный возраст. Он уже стал очень сильным, хоть и отстает в развитии. За руку я уже не могу его водить — он выворачивает свою и убегает», — объяснила женщина.