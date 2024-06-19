Пермячка рассказала о причинах выгула ребёнка-инвалида на поводке порталу 59.RU.
Речь о женщине с мальчиком, которых сняли на камеру в городе во время прогулки очевидцы. Видео разлетелось по соцсетям. На кадрах пермячка дёргает ребёнка за поводок, прикреплённый к руке, и подпинывает. В связи с этим в Перми возбудили уголовное дело.
Оказалось, что на попечении у женщины четыре ребёнка-инвалида, все — мальчики. Она жалуется на то, что справляться с детьми сложно. Попавшему на видео ребёнку 14 лет. У него синдром Дауна. Пермячка говорит, что из-за переходного возраста мальчик не слушается, потому она использует специальные вожжи.
«Они растягиваются до 2,5 метра. Я их использую, потому что ребёнок плохо видит и слышит, не разговаривает и не понимает речь. И сейчас у него переходный возраст. Он уже стал очень сильным, хоть и отстает в развитии. За руку я уже не могу его водить — он выворачивает свою и убегает», — объяснила женщина.
Сейчас женщина ожидает окончания расследования. Оно займёт примерно месяц.
«Опека начала подыскивать мне замену на случай тюрьмы или условного заключения. Они будут обязаны изъять детей. И мы сами уже ищем опекунов, чтобы люди были проверенные и способные воспитать», — рассказала пермячка.
Ранее perm.aif.ru писал, что в Сети распространились кадры, на которых женщина вывела ребёнка на прогулку на поводке. Это шокировало многих горожан. Пермяки разделились на два лагеря. Одни критиковали женщину, другие говорили, что это нормальная практика. Следком возбудил уголовное дело по статье 156 УК РФ (Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).