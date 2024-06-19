В Севастополе благоустраивают зеленые зоны — где и что сделают

«В этом году мы приводим в порядок десять пространств — по одному в каждом муниципалитете. За них в прошлом году проголосовали жители, затем специалисты подготовили проекты и обсудили их с населением, а также представили на архитектурно-художественном совете», — напомнил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас работы стартовали на проспекте Октябрьской Революции, между домами № 26 и 32, где уже расчистили территорию и идет подготовка к прокладке сетей.
«В новом сквере появятся зоны для тихого отдыха; подрядчики проложат здесь тротуары, обустроят полив растений, поставят системы видеонаблюдения», — анонсировал губернатор.
Аналогичные работы начаты на улице Ветвистой в Солнечном, в сквере у мемориала «Погибшим односельчанам» в Любимовке, где дополнительно устроят площадку для проведения патриотических мероприятий и выставок, и в парке 50-летия Октября в Хмельницком, где разместят новую игровую зону и скалодром.
«Во всех новых общественных пространствах будет организована безбарьерная среда», — пообещал губернатор.
Работы на всех территориях ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Также в Севастополе ожидают компенсацию от правительства РФ на восстановление пляжей и набережных. Дольше всего будут реставрировать Приморский бульвар, сообщал ранее губернатор Развожаев.