В Севастополе благоустраивают зеленые зоны — где и что сделают

«В этом году мы приводим в порядок десять пространств — по одному в каждом муниципалитете. За них в прошлом году проголосовали жители, затем специалисты подготовили проекты и обсудили их с населением, а также представили на архитектурно-художественном совете», — напомнил Развожаев в своем Telegram-канале.