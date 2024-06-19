Расплатные услуги

На момент подачи иска Александр Чернышов уже больше семи месяцев находился под стражей. В мае прошлого года он был задержан в столичном Шереметьево и отправлен под домашний арест за мелкое хулиганство — якобы он нецензурно выражался в общественном месте. Затем общественник стал фигурантом уголовного дела о покушении на контрабанду культурных ценностей и был отправлен в СИЗО. По версии следствия, он пытался вывезти в Германию часть архива «Пермского Мемориала» (федеральный «Мемориал» признан иностранным агентом, ликвидирован решением суда).