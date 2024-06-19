Расплатные услуги

Как следует из материалов дела, свои требования чиновники обосновывали наличием задолженности за аренду в размере свыше 77,485 тыс. руб. Эти деньги, а также неустойку за просрочку и обеспечительный платеж в общей сумме 21,6 тыс. руб. департамент требовал взыскать с ответчика. Договор аренды помещения общей площадью 46,6 тыс. кв. м по ул. Крупской, 40 был заключен 30 сентября 2022 года. С 1 января 2023 года ежемесячная плата составляла 15,32 тыс. руб.
Центр исторической памяти был зарегистрирован 26 апреля 2022 года. Организация занимается увековечением памяти жертв политических репрессий, происходивших в СССР. С июня 2022 года Центр возглавил местный общественник Александр Чернышов. Фактически организация возникла на базе «Пермского Мемориала» (федеральный «Мемориал» признан иностранным агентом, ликвидирован решением суда). Эта организация арендовала те же помещения, что и Центр исторической памяти. Летом 2022 года руководитель «Пермского Мемориала» (федеральный «Мемориал» признан иностранным агентом, ликвидирован решением суда) Роберт Латыпов (признан иностранным агентом) уехал в Германию, после чего был объявлен в розыск и заочно арестован.
Как говорится в решении суда, с 1 июня по 30 ноября прошлого года Центр исторической памяти не платил за аренду. На этом основании департамент имущественных отношений обратился в арбитраж с требованием о взыскании денег и расторжении договора, поскольку организация не вносила платежи более двух месяцев подряд.
На момент подачи иска Александр Чернышов уже больше семи месяцев находился под стражей. В мае прошлого года он был задержан в столичном Шереметьево и отправлен под домашний арест за мелкое хулиганство — якобы он нецензурно выражался в общественном месте. Затем общественник стал фигурантом уголовного дела о покушении на контрабанду культурных ценностей и был отправлен в СИЗО. По версии следствия, он пытался вывезти в Германию часть архива «Пермского Мемориала» (федеральный «Мемориал» признан иностранным агентом, ликвидирован решением суда).
Что касается арбитражного процесса, то отзыв на иск департамента Центр не представил, в судебных заседаниях его представители не участвовали. Суд удовлетворил требования городских властей частично. Он согласился с доводами, что аренда действительно не оплачивалась в течение двух месяцев подряд, поэтому требования истца о расторжении договора обоснованы. Из резолютивной части решения следует, что Центр должен освободить помещение в течение месяца после вступления решения в законную силу, а также выплатить мэрии более 83 тыс. руб. долга и неустойки.
В департаменте имущественных отношений администрации Перми пояснили, что помещение уже передано муниципалитету, и власти изучают дальнейший вариант его использования.
Первый руководитель Центра исторической памяти Вера Сединина рассказала, что сейчас организация фактически существует только на бумаге. «Центр лишили грантов и другого финансирования, поэтому возможности оплачивать аренду просто не было», — пояснила госпожа Сединина.