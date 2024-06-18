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Умер сопровождавший журналистов НТВ в Горловке военнослужащий

Военнослужащий Антон Микужис, сопровождавший съемочную группу НТВ в Горловке в ДНР, умер в больнице от полученных при обстреле ран, сообщил «Луганскинформцентр» со ссылкой на одного из его сослуживцев. Антону Микужису было 33 года. Он работал в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Источник: Страница Антона Микужиса в «ВКонтакте»

13 июня Валерий Кожин и корреспондент Алексей Ивлиев снимали репортаж с позиций российских военных в поселке Гольмовский. Журналисты и сопровождавший их военнослужащий попали под обстрел, после чего были госпитализированы. Валерий Кожин умер в больнице через несколько часов. Алексей Ивлиев остался жив, ему ампутировали руку. В пресс-службе телеканала сообщали, что он остается под наблюдением врачей, ему предстоит реабилитация.

Сегодня, 18 июня, Валерия Кожина похоронили в Калязине Тверской области с воинскими почестями. Его могила находится на аллее Славы Черноховского кладбища.