Умер сопровождавший журналистов НТВ в Горловке военнослужащий

13 июня Валерий Кожин и корреспондент Алексей Ивлиев снимали репортаж с позиций российских военных в поселке Гольмовский. Журналисты и сопровождавший их военнослужащий попали под обстрел, после чего были госпитализированы. Валерий Кожин умер в больнице через несколько часов. Алексей Ивлиев остался жив, ему ампутировали руку. В пресс-службе телеканала сообщали, что он остается под наблюдением врачей, ему предстоит реабилитация.