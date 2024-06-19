Похолодание и дожди с грозами надвигаются на Волгоградскую область

В пятницу, 21 июня, дожди вернутся в Волгоградскую область. Также жителей предупреждают о грозах и усилении ветра до 15−20 м/с. Днем изнуряющая жара отступит — воздух прогреется только до +27 градусов, ночью же похолодает до +16.