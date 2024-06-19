Похолодание и дожди с грозами надвигаются на Волгоградскую область

Согласно данным синоптиков, 19 июня в некоторых районах Волгоградской области пройдут небольшие дожди. Днем температура воздуха составит +28…+33 градуса, ночью будет прохладнее — столбики термометров опустятся до +17.
В четверг, 20 июня, существенные осадки не прогнозируются. Днем сохранится жара до +35 градусов, а вот ночью столбики термометров опустятся до +15, а местами и до +12.
В пятницу, 21 июня, дожди вернутся в Волгоградскую область. Также жителей предупреждают о грозах и усилении ветра до 15−20 м/с. Днем изнуряющая жара отступит — воздух прогреется только до +27 градусов, ночью же похолодает до +16.