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Похолодание и дожди с грозами надвигаются на Волгоградскую область

Метеорологи прогнозируют ослабление жары в регионе к концу недели.

Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 83% 765 мм рт. ст. +22°

Согласно данным синоптиков, 19 июня в некоторых районах Волгоградской области пройдут небольшие дожди. Днем температура воздуха составит +28…+33 градуса, ночью будет прохладнее — столбики термометров опустятся до +17.

В четверг, 20 июня, существенные осадки не прогнозируются. Днем сохранится жара до +35 градусов, а вот ночью столбики термометров опустятся до +15, а местами и до +12.

В пятницу, 21 июня, дожди вернутся в Волгоградскую область. Также жителей предупреждают о грозах и усилении ветра до 15−20 м/с. Днем изнуряющая жара отступит — воздух прогреется только до +27 градусов, ночью же похолодает до +16.