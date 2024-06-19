Что можно и нельзя делать в Илларионов день 19 июня, который называют Пропольник

В Илларионов день не стоит планировать поездки на дальние расстояние, так как в дороге могут возникнуть неприятности. Нельзя заключать важные сделки. Считается, что это может привести к неудачам. Запрещено ссориться с близкими и родными. Предки верили, что можно испортить отношения на долгое время. Не стоит отказывать в помощи нуждающимся 19 июня.