Что можно и нельзя делать в Илларионов день 19 июня, который называют Пропольник

Православная церковь 19 июня вспоминает святого Иллариона. В народе отмечают Илларионов день. Однако существует еще одно название — Илларион Пропольник. Название связано с тем, что с указанной даты начиналась прополка сорняков.
Что нельзя делать 19 июня
В Илларионов день не стоит планировать поездки на дальние расстояние, так как в дороге могут возникнуть неприятности. Нельзя заключать важные сделки. Считается, что это может привести к неудачам. Запрещено ссориться с близкими и родными. Предки верили, что можно испортить отношения на долгое время. Не стоит отказывать в помощи нуждающимся 19 июня.
Что можно делать 19 июня
По традиции, с указанного дня было принято полоть огороды от сорняков. Однако следует заниматься указанной работой именно на убывающую луну. Кроме того, день подходит для того, чтобы оказать помощь нуждающимся.
Согласно приметам, гром в утреннее время предупреждает про дождь вечером. Резкое похолодание говорит о том, что погода улучшится.