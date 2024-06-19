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Что можно и нельзя делать в Илларионов день 19 июня, который называют Пропольник

Собрали приметы и запреты на 19 июня, когда празднуют Илларионов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 19 июня вспоминает святого Иллариона. В народе отмечают Илларионов день. Однако существует еще одно название — Илларион Пропольник. Название связано с тем, что с указанной даты начиналась прополка сорняков.

Что нельзя делать 19 июня

В Илларионов день не стоит планировать поездки на дальние расстояние, так как в дороге могут возникнуть неприятности. Нельзя заключать важные сделки. Считается, что это может привести к неудачам. Запрещено ссориться с близкими и родными. Предки верили, что можно испортить отношения на долгое время. Не стоит отказывать в помощи нуждающимся 19 июня.

Что можно делать 19 июня

По традиции, с указанного дня было принято полоть огороды от сорняков. Однако следует заниматься указанной работой именно на убывающую луну. Кроме того, день подходит для того, чтобы оказать помощь нуждающимся.

Согласно приметам, гром в утреннее время предупреждает про дождь вечером. Резкое похолодание говорит о том, что погода улучшится.