В прошлом веке Авиагородком в Хабаровске гордились, сейчас этот район депрессивный: фото

Район вполне чистый и довольно много зелени. Экологи назвали бы Авиагородок самым экологичным местом в Хабаровске. Но вот с благоустройством хромает. Больше всего вина в этом, как говорят в местной управляющей компании, жителей. Они могут легко организовать детскую площадку, обустроить свои дворы и поставить скамейки, где они необходимы.