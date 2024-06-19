В прошлом веке Авиагородком в Хабаровске гордились, сейчас этот район депрессивный: фото

Район вполне чистый и довольно много зелени. Экологи назвали бы Авиагородок самым экологичным местом в Хабаровске. Но вот с благоустройством хромает. Больше всего вина в этом, как говорят в местной управляющей компании, жителей. Они могут легко организовать детскую площадку, обустроить свои дворы и поставить скамейки, где они необходимы.
Гордость района сейчас — это сквер «Стрелка» и аллея авиаторов, есть еще улица Кочнева названная в честь героя-летчика. Сам же район, как называют его бывшие жители, депрессивный. А еще в 70-х годах Авиагородком гордились, и он был домашний. Как же выглядит район, расположенный недалеко от хабаровского международного аэропорта?