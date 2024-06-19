«Кипелов», Найк Борзов, «Калинов мост» выступят на фестивале «Рок над Амуром»

24 августа в Хабаровске в четвертый раз при поддержке правительства края пройдет всероссийский фестиваль «Рок над Амуром» (18+), приуроченный к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации. Зрителей ждет грандиозный концертный марафон, включающий выступления легенд отечественной рок-музыки и молодых звезд со всей России. Фестиваль пройдет на площадке рядом с Ареной «Ерофей», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Заявку для участия можно подать на сайте проекта, заполнив форму. После этого весь пул претендентов будет представлен жюри, в состав которого войдут члены оргкомитета фестиваля, а также известные артисты, музыканты и саундпродюсеры со всей России.
Три лучшие команды получат возможность участвовать в фестивале «Рок над Амуром», а также сразиться за главный трофей — запись своего мини-альбома. Это мероприятие вновь окажет значительную поддержку начинающим музыкантам.
— Основная концепция фестиваля останется неизменной: на сцене выступят приглашённые звёзды. В этом году мы услышим «Кипелов», Найка Борзова, «Калинов Мост» и «Обе-Рек». Также выступят прошлогодние победители и финалисты — группы «Озоновый слой» и «Папарок». Кроме того, шанс выступить будет у трёх перспективных коллективов, которые прошли всероссийский отбор. Вход для всех зрителей будет, как обычно, бесплатным, — сообщил министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.
За эти три года фестиваль «Рок над Амуром» превратился в одно из ключевых музыкальных событий Дальнего Востока, приобретая особую значимость для любителей качественной музыки и привлекая в Хабаровск гостей из других регионов. Прошлый год собрал на Арене «Ерофей» более 65 тысяч человек. Тем, кто не смог присутствовать, была предоставлена возможность следить за мероприятием через прямую трансляцию на нескольких российских интернет-платформах. Всего фестиваль посмотрели свыше миллиона человек.