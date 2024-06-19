«Кипелов», Найк Борзов, «Калинов мост» выступят на фестивале «Рок над Амуром»

За эти три года фестиваль «Рок над Амуром» превратился в одно из ключевых музыкальных событий Дальнего Востока, приобретая особую значимость для любителей качественной музыки и привлекая в Хабаровск гостей из других регионов. Прошлый год собрал на Арене «Ерофей» более 65 тысяч человек. Тем, кто не смог присутствовать, была предоставлена возможность следить за мероприятием через прямую трансляцию на нескольких российских интернет-платформах. Всего фестиваль посмотрели свыше миллиона человек.