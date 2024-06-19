Пыльные бури и 44-градусная жара: погода в Казахстане на сегодня, 19 июня

На востоке, в центре, горных районах области Жетысу дождь, в горных районах области сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный 9−14, на северо-востоке, в горных районах области порывы 15−20 метров в секунду, днем временами 23−28, в районе Алакольских озер 30 метров в секунду и более. Температура воздуха ночью 16−21, в горных районах области 12, днем 27−32, в горных районах области 23 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7−12, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 27−29 тепла.