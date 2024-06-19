Пыльные бури и 44-градусная жара: погода в Казахстане на сегодня, 19 июня

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 24−26 тепла.
В Алматы переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3−8, при грозе порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 29−31 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8−13, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 34−36 тепла.
В Акмолинской области без осадков. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−14, днем 23−28 тепла. В Кокшетау переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 25−27 тепла.
На юге, в горных районах Алматинской области кратковременный дождь, гроза, град. Ветер западный с переходом на северо-восточный 9−14, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, в горных районах области 7−12 тепла, днем 28−33, в горных районах области 18−23 тепла. В Конаеве переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на северо-восточный 9−14, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 31−33 тепла.
На востоке, в центре, горных районах области Жетысу дождь, в горных районах области сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный 9−14, на северо-востоке, в горных районах области порывы 15−20 метров в секунду, днем временами 23−28, в районе Алакольских озер 30 метров в секунду и более. Температура воздуха ночью 16−21, в горных районах области 12, днем 27−32, в горных районах области 23 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7−12, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 27−29 тепла.
В горных и предгорных районах Туркестанской области кратковременный дождь, гроза. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный 8−13, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−25, в горных районах области 17, днем 34−39, в горных районах области 30 тепла. В Туркестане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−24, днем 37−39 тепла.
Ночью на севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области, днем на севере, востоке области кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный 9−14, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−25 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов. В Уральске переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный 9−14, при грозе порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22 тепла, днем сильная жара 33−35 градусов.
Ночью на западе области кратковременный дождь, гроза, днем на севере, юге Атырауской области кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−27 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов, на юге области очень сильная жара 40 градусов. В Атырау переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 1−6, днем 9−14, при грозе 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 25−27 тепла, днем очень сильная жара 38−40 градуса.
На западе, севере Мангистауской области кратковременный дождь, гроза. Днем на северо-востоке области пыльная буря. Ветер северо-западный 9−14, днем на северо-востоке области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23−28 тепла, днем очень сильная жара 39−44 градусов, на западе области 33 тепла. В Актау переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23−25, днем 33−35 тепла.
Днем дождь, гроза, на западе, севере Актюбинской области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−25, на севере области 17 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов, на западе области очень сильная жара 41 градус. В Актобе переменная облачность, днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−24 тепла, днем сильная жара 34−36 градусов.
Утром и днем на западе, севере Костанайской области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный 9−14, днем на западе, севере области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 20, днем 27−32 тепла, на юге области сильная жара 35 градусов. В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 29−31 тепла.
Днем на севере, западе Северо-Казахстанской области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, днем на севере, западе области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, днем 23−28 тепла. В Петропавловске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 25−27 тепла.
В Павлодарской области без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−14, днем 20−25 тепла. В Павлодаре переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 22−24 тепла.
В Карагандинской области без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, на юге, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 20, днем 19−24, на юге области 28 тепла. В Караганде переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 21−23 тепла.
В области Улытау без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, на юге, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−19, днем 27−32, на востоке области 24 тепла. В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 29−31 тепла.
Ночью на севере, востоке, юге, днем на востоке Восточно-Казахстанской области дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный 9−14, ночью на востоке, в центре области 15−20 метров в секунду, днем на большей части области 15−20, на западе, юге области порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 8−13, на юге области 18, днем 17−22, на востоке области 14 тепла. В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 5−10, днем порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 19−21 тепла.
Ночью и утром на востоке, юге области Абай дождь, гроза. Ветер северный 9−14, ночью на западе, севере, в центре области 15−20 метров в секунду, днем на большей части области 15−20, на востоке, в центре области порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 18, днем 18−23, на юге области 26 тепла. В Семее переменная облачность, без осадков. Ветер северный 5−10, утром и днем порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 20−22 тепла.
В Кызылординской области без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, днем в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23−28 тепла, днем сильная жара 35−40 градусов. В Кызылорде небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, днем порывы 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью 25−27, днем 37−39 тепла.
Днем на юге, в горных районах Жамбылской области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−25, в горных районах области 15, днем 31−36, в горных районах области 28 тепла. В Таразе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 34−36 тепла.