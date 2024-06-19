«СКА-Хабаровск» в сезоне 2024/25 будут тренировать Воецкий, Поддубский и Шпирюк

Также накануне стали известны все соперники ФК «СКА-Хабаровск» на сезон 2024/25 годов в Первой российской футбольной лиге. Из Второй лиги А группы «Золото» прямое повышение в статусе получили «Уфа», «Чайка» и СК «Ротор», обыгравший в стыках «Новосибирск». В РПЛ ушли «Химки», «Динамо» Махачкала и «Акрон», победивший в переходных матчах «Урал», а вот тульский «Арсенал» такой шанс не использовал и уступил «Пари НН».







Таким образом, в борьбу за титул лучшего клуба «Лучшей лиги мира» в сезоне 2024/25 годов вступают «СКА-Хабаровск», «Балтика», «Сочи», «Урал», «Арсенал», «Родина», московское «Торпедо», «Енисей», ярославский «Шинник», «Алания», «Тюмень», «Нефтехимик», «КАМАЗ», «Сокол», «Черноморец», «Уфа», «Чайка» и «Ротор».