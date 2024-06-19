Приговор американцу Блэку вынесут сегодня

На заседании в среду прокурор попросил суд назначить Блэку четыре года восемь месяцев колонии-поселения. Защита попросила оправдать его по всем обвинениям. Сам Блэк заявил, что полностью поддерживает позицию защиты и отказался выступать с последним словом.