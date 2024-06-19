Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приговор американцу Блэку вынесут сегодня

Во Владивостоке сегодня вынесут приговор американцу Гордону Блэку.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 19 июн — РИА Новости. Приговор американцу Гордону Блэку по делу об угрозе убийством и краже суд во Владивостоке вынесет в среду, передает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда.

На заседании в среду прокурор попросил суд назначить Блэку четыре года восемь месяцев колонии-поселения. Защита попросила оправдать его по всем обвинениям. Сам Блэк заявил, что полностью поддерживает позицию защиты и отказался выступать с последним словом.

Суд удалился в совещательную комнату, оглашение приговора назначено на 12.30 (05.30 мск).