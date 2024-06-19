Невечный огонь? Почему подростки оскверняют память о Победе

В селе Медвежьем Исилькульского района двое 17-летних парней разукрасили оскорбительными надписями и рисунками памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
К сожалению, вандализм на мемориалах стал частью криминальных сводок, и, как правило, в этом замешаны дети и подростки. Почему же они забавы ради оскверняют святыни? Глупость, шалость или пресловутый пубертатный протест?
Просто осталась краска
Сейчас дело об осквернении памятника воинам в селе Медвежьем возбуждено Следственным управлением СК России по Омской области. Деяние квалифицируется по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества).
Представьте себе, двое 17-летних деточек ремонтировали мотоцикл. Остался баллон с чёрной краской, куда её можно было деть? По логике балбесов, срочно что-то разрисовать, чем они и занялись.
Свои художества они оставили на остановке общественного транспорта и на плитах сельского мемориала. Попался ли им памятник по пути, или они целенаправленно стремились запечатлеть в вечности свои «таланты» — дело следственных органов.
Великовозрастные дитяти вряд ли рассчитывали на такую славу, хотя, справедливости ради надо отметить, что один из них попытался смыть надпись бензином — не удалось. Возможно, совесть проснулась, возможно, что-то слышал о наказании за вандализм.
«Сами подростки и семьи, в которых они воспитываются, на учёте не состоят», — отметили в полиции.
Уголовным кодексом Российской Федерации за осквернение памятников героям Великой Отечественной войны, совершённое группой лиц, предусмотрено уголовное наказание до пяти лет лишения свободы.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотива такого поступка несовершеннолетних, которым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в следкоме.
Нюансы не учитывают.
В 17 лет в годы Великой Отечественной войны их сверстники добровольцами шли на фронт и совершали подвиги. Сейчас незрелость молодёжи достигла критического уровня, психологи объясняют это разными причинами, в том числе поколенческими особенностями — взрослеть и брать на себя ответственность не хотят и свои поступки не могут объяснить даже в 30 лет.
«Можно было списать это на бескультурье и плохое воспитание, только вот Уголовный кодекс это не учитывает, — говорит юрист Екатерина Ощепкова. — Вряд ли судья назначит реальный срок, это может поставить крест на дальнейшей судьбе ребят. Скорее всего, это будет ограничение свободы. Также в этой ситуации грозит штраф родителям за ненадлежащее исполнение своих обязанностей».
Цинизм и наплевательство
Увы, это не единичный случай вандализма, но каждый раз это резонансный инцидент. Если вспомнить самый циничный, то в Омске скульптуре Героя Советского Союза Лизе Чайкиной охотники за металлом отпилили голову. Было это в 2000 году.
У музейного комплекса воинской славы омичей в 2003 году разбитой оказалась скульптура солдатской матери Анастасии Ларионовой. Памятник был буквально разломлен по швам, правда, следствие сомневалось — было ли это актом вандализма, или бетонная конструкция не выдержала испытание временем.
От рук вандалов периодически страдает танк Т-34 на Бульваре Победы и звезда «Слава героям». Там же на Аллее ветеранов срывали с подпорной стенки гранитные плиты. Нецензурные слова и непристойные изображения периодически появляются на памятниках, расположенных на ул. Щербанёва и в сквере Героев-Авиаторов.