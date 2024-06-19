Невечный огонь? Почему подростки оскверняют память о Победе

В 17 лет в годы Великой Отечественной войны их сверстники добровольцами шли на фронт и совершали подвиги. Сейчас незрелость молодёжи достигла критического уровня, психологи объясняют это разными причинами, в том числе поколенческими особенностями — взрослеть и брать на себя ответственность не хотят и свои поступки не могут объяснить даже в 30 лет.