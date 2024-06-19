Оценил губернатор. Городской сад Омска заиграет новыми красками

Виталий Хоценко оценил темпы благоустройства в Городском саду, расположенном в границах проспекта Карла Маркса — ул. Короленко — ул. Ленина — ул. Броз Тито.
Работы в сквере, ставшем участником федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», ведутся третий год. Завершить благоустройство территории планируется к 1 сентября 2024-го.
Фронт уже выполненных дел впечатляет: уложено покрытие из тротуарной и тактильной плитки, смонтирован поливочный водопровод, обустроена ливневая канализация, установлены скамейки и урны, высажены деревья и кустарники, разбиты клумбы. Оборудованы проезд и разворотная площадка, установлены опоры освещения. На территории появился детский игровой комплекс.
«Темпы благоустройства хорошие. Уже в этом году в сквере смогут с комфортом и удовольствием проводить время жители и гости нашего города», — отметил губернатор, побывавший на объекте.