Оштрафуют ли в Кузбассе родителей, если их ребёнок на речке без присмотра?

Новые поправки в региональный закон об административных правонарушениях областные депутаты приняли весной 2024 г.
Правда, что если в Кузбассе подростка поймают без взрослых на речке, то родителям выпишут штраф?
«За нахождение детей у водоёмов без присмотра родителей в регионе установлена административная ответственность, — подтвердила уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Валентина Богатенко. — Бесконтрольное нахождение детей на водоёмах представляет угрозу для их жизни и здоровья».
Законопроект разработан областной прокуратурой в целях профилактики и предотвращения несчастных случаев. В прошлом году в Кузбассе утонули 18 детей. В большинстве случаев причинами трагедий становились именно ненадлежащий контроль родителей и нахождение детей на водоёмах без сопровождения взрослых, купание в несанкционированных местах.
Важно, что штраф от трёх до пяти тысяч рублей ждёт родителей, чьи дети младше 14 лет будут находиться на водоеме одни. Такая норма закона была в Кузбассе и прежде, но касалась детей до семи лет. Новые поправки в региональный закон об административных правонарушениях областные депутаты приняли весной 2024 г.