Оштрафуют ли в Кузбассе родителей, если их ребёнок на речке без присмотра?

Важно, что штраф от трёх до пяти тысяч рублей ждёт родителей, чьи дети младше 14 лет будут находиться на водоеме одни. Такая норма закона была в Кузбассе и прежде, но касалась детей до семи лет. Новые поправки в региональный закон об административных правонарушениях областные депутаты приняли весной 2024 г.