Хабаровчанка Анастасия Котельникова выступит на Играх БРИКС

Сегодня в Казани начинаются соревнования по плаванию. С 19 по 21 июня пловцы разыграют 37 комплектов наград, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) министерства спорта Хабаровского края.
В сборную России вошли 44 спортсмена, среди которых и хабаровчанка Анастасия Котельникова. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин» выступит в плавании брассом на дистанциях 50, 100 и 200 метров.
Отметим, что в прошлом году Анастасия стала серебряным призёром на Российско-Китайских молодежных летних играх, а в феврале этого года заняла третье место на Кубке России по плаванию.
Ранее ИА AmurMedia сообщала, что легкоатлетка из Хабаровска Екатерина Конева заняла третье место в соревнованиях в тройном прыжке на играх БРИКС.