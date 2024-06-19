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Хабаровчанка Анастасия Котельникова выступит на Играх БРИКС

Игры БРИКС продлятся до 24 июня, там выступят 4500 спортсменов из 90 стран.

Источник: Соцсети

Сегодня в Казани начинаются соревнования по плаванию. С 19 по 21 июня пловцы разыграют 37 комплектов наград, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) министерства спорта Хабаровского края.

В сборную России вошли 44 спортсмена, среди которых и хабаровчанка Анастасия Котельникова. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин» выступит в плавании брассом на дистанциях 50, 100 и 200 метров.

Отметим, что в прошлом году Анастасия стала серебряным призёром на Российско-Китайских молодежных летних играх, а в феврале этого года заняла третье место на Кубке России по плаванию.

Ранее ИА AmurMedia сообщала, что легкоатлетка из Хабаровска Екатерина Конева заняла третье место в соревнованиях в тройном прыжке на играх БРИКС.

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