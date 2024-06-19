Бывший замгубернатора Василий Нелюбин возглавил Институт киноиндустрии СФУ

В СФУ создан Институт киноиндустрии. Об этом сообщает «7 канал Красноярск» со ссылкой на бывшего замгубернатора Василия Нелюбина, который назначен его директором.
Занятия в новом институте начнутся уже в сентябре. В научно-образовательном центре «Институт киноиндустрии СФУ» планируют готовить сценаристов и режиссёров монтажа. С 2025 года запустят магистратуру по специальности «продюсер кино».
В киносообществе Красноярского края уверены, что создание института должно поспособствовать решению проблемы с кадрами.
Ранее сообщалось о том, что в красноярских школах с 1 сентября появятся три прокурорских класса.