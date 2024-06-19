«Безопасные качественные дороги»: в Новосибирске отремонтируют улицу Гоголя

По словам директора подрядной организации «СтройСити» Максима Клипикова, на сегодняшний день выполнены фрезерование старого покрытия и укладка первого слоя асфальтобетона на проезжей части, сообщают на сайте «ksonline.ru». Ведутся работы по установке дорожного бордюра и садового поребрика, а также асфальтированию тротуаров.