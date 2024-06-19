«Безопасные качественные дороги»: в Новосибирске отремонтируют улицу Гоголя

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Новосибирске стартует ремонт двухкилометрового участка улицы Гоголя от проспекта Дзержинского до улицы Трикотажной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Ремонтные работы будут включать не только обновление дорожного полотна, но и благоустройство тротуаров и прилегающей территории, в том числе установку бордюров, восстановление газонов и нанесение разметки.
Отличительной особенностью проекта «Безопасные качественные дороги» является строгий контроль качества выполняемых работ. Независимая организация проводит экспертизу используемых материалов и лабораторные исследования асфальтобетонной смеси, а также проверяет соответствие дороги проектным решениям и заданным параметрам.
По словам директора подрядной организации «СтройСити» Максима Клипикова, на сегодняшний день выполнены фрезерование старого покрытия и укладка первого слоя асфальтобетона на проезжей части, сообщают на сайте «ksonline.ru». Ведутся работы по установке дорожного бордюра и садового поребрика, а также асфальтированию тротуаров.
«Несмотря на осложнения в виде перекрытия улицы Красина и сужения проспекта Дзержинского, работы выполняются в соответствии с графиком. Основные работы запланированы на ночное время, поскольку днем наблюдается плотный автомобильный трафик», — отметил Максим Клипиков.
Планируемый срок завершения ремонта — 30 августа 2023 года. Гарантийный срок на выполненные работы составит четыре года.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что асфальт провалился, образуя глубокую яму на дороге.
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