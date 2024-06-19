В Омской области увеличили количество бюджетных мест в колледжах и вузах

Министр образования Омской области Иван Кротт рассказал об увеличении количества бюджетных мест в омских колледжах и техникумах. Всего абитуриентам доступно 10 776 мест без платы за обучение, из них почти половина на специальности по инженерному делу, технологии и техники.
Приёмная кампания в колледжах и техникумах стартует с 20 июня. Поступить в колледж можно после 9 или после 11 класса. Для поступления выпускникам школ обязательно нужно иметь на руках аттестат.
С этого года первоочередное право на зачисление вне зависимости от результатов обучения получают Герои России, граждане, награжденные тремя орденами Мужества, участники специальной военной операции и их дети, а также дети медработников, умерших от коронавируса при исполнении трудовых обязанностей.