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Греется в лучах летнего солнца: змею заметили во Владивостоке

Во Владивостоке змея пробралась во двор жилого дома, чтобы загореть.

Источник: Комсомольская правда

Зелено-желтая змея решила погреться на солнышке во дворе жилого дома на Океанском проспекте во Владивостоке. Незваная гостья, по всей видимости, не смогла устоять перед тягой полежать на чем-то теплом после затяжных дождей, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

По словам очевидцев, рептилия находится на придомовой территории некоторое время. Она не показывалась, пока выпадали осадки, однако теперь в дальневосточной столице светит солнце. Вероятно, она, как и люди, захотела насладиться теплом и позагорать, даже поспать — почему бы и нет?

Ранее «КП» писала о змее-пассажирке, которая, вероятно, хотела покататься на автобусе. Она ползала около остановки общественного транспорта.

флора и фауна