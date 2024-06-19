Греется в лучах летнего солнца: змею заметили во Владивостоке

По словам очевидцев, рептилия находится на придомовой территории некоторое время. Она не показывалась, пока выпадали осадки, однако теперь в дальневосточной столице светит солнце. Вероятно, она, как и люди, захотела насладиться теплом и позагорать, даже поспать — почему бы и нет?