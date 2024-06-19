В Омске опубликовали список пляжей, безопасных для купания

В МЧС по Омской области напомнили омичам о пляжах, которые работают в Омске официально. Всего в этом году к открытию запланировано 10 пляжей, открыты из них пока только четыре. Все они расположены в Омске. Это пляж Центральный-1, Центральный-2, Кировский и Советский.
Пляжи оборудованы всем необходимым, там дежурят спасатели, а дно водоёмов обследовано водолазами. В МЧС напоминают, что за последние пять лет работы официальных пляжей ни одного случая утопления на них не случалось.
При этом на стихийных местах для купания утонули уже 96 человек, из них 20 детей.
Напомним, этим летом уже случилась трагедия на воде. В Тевризском районе 17-летний студент купался в пойме Иртыша и отплыл от берега на 20 метров, после чего начал тонуть. Его тело извлекли из воды накануне.