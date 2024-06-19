В Омске опубликовали список пляжей, безопасных для купания

В МЧС по Омской области напомнили омичам о пляжах, которые работают в Омске официально. Всего в этом году к открытию запланировано 10 пляжей, открыты из них пока только четыре. Все они расположены в Омске. Это пляж Центральный-1, Центральный-2, Кировский и Советский.