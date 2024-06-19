Дальневосточные леопарды из России могут перебраться в КНДР

Уже несколько лет сотрудники национального парка «Земля леопарда» в Приморье наблюдают устойчивую группировку леопардов в самой южной части особо охраняемой территории — всего в пяти километрах от границы с КНДР. Ученые предполагают, что со временем российские пятнистые кошки могут расселиться на территории соседней страны, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу национального парка.
За несколько лет наблюдений ученые заметили на этой территории 11 взрослых леопардов и 12 котят, что означает, что большие кошки здесь успешно размножаются. Пятнистые хищники здесь попадают в объективы фотоловушек до четырех раз за месяц.
«Благодаря природоохранным мерам в России популяция леопарда выросла уже более чем в три раза с начала века, и эти животные возвращаются в места, где их не видели десятилетиями, -. — Сейчас мы не можем наверняка утверждать, есть ли дальневосточный леопард в КНДР — для этого нужны данные с её территорий. Однако стабильно размножающаяся группировка подвида недалеко от русско-корейской границы формирует отличные перспективы для расселения редкой кошки из России на Корейский полуостров», — рассказала, начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Марина Сырица.
Север Корейского полуострова входит в исторический ареал дальневосточного леопарда, однако данные о проживании зверей там в настоящее время отсутствуют. Для их получения нужно сотрудничество между природоохранными органами двух стран.
Сейчас налажено хорошее взаимодействие между защитниками леопардов России и Китая, между территориями которых активно перемещаются большие кошки. Совсем недавно правительства двух стран подписали соглашение о создании трансграничного резервата «Земля больших кошек» площадью почти два миллиона гектаров.
Благодаря усилиям ученых, численность пятнистых кошек в национальном парке «Земля леопарда» с момента его создания выросла с 35 особей до 139. И это только взрослые животные, не считая котят. Благодаря этому леопарды начали активно расселяться на территории, некогда входившие в их ареал.
Например, леопард Leo 224M по имени Казанова в этом году самостоятельно дошел до Уссурийского заповедника, а пока безымянный Leo 260M достиг Лазовского заповедника — восточной границы исторического ареала этого вида.