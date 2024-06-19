Дальневосточные леопарды из России могут перебраться в КНДР

«Благодаря природоохранным мерам в России популяция леопарда выросла уже более чем в три раза с начала века, и эти животные возвращаются в места, где их не видели десятилетиями, -. — Сейчас мы не можем наверняка утверждать, есть ли дальневосточный леопард в КНДР — для этого нужны данные с её территорий. Однако стабильно размножающаяся группировка подвида недалеко от русско-корейской границы формирует отличные перспективы для расселения редкой кошки из России на Корейский полуостров», — рассказала, начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Марина Сырица.