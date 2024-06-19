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Дальневосточные леопарды из России могут перебраться в КНДР

Ученые в Приморье наблюдают за группировкой леопардов на границе с КНДР.

Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

Уже несколько лет сотрудники национального парка «Земля леопарда» в Приморье наблюдают устойчивую группировку леопардов в самой южной части особо охраняемой территории — всего в пяти километрах от границы с КНДР. Ученые предполагают, что со временем российские пятнистые кошки могут расселиться на территории соседней страны, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу национального парка.

За несколько лет наблюдений ученые заметили на этой территории 11 взрослых леопардов и 12 котят, что означает, что большие кошки здесь успешно размножаются. Пятнистые хищники здесь попадают в объективы фотоловушек до четырех раз за месяц.

«Благодаря природоохранным мерам в России популяция леопарда выросла уже более чем в три раза с начала века, и эти животные возвращаются в места, где их не видели десятилетиями, -. — Сейчас мы не можем наверняка утверждать, есть ли дальневосточный леопард в КНДР — для этого нужны данные с её территорий. Однако стабильно размножающаяся группировка подвида недалеко от русско-корейской границы формирует отличные перспективы для расселения редкой кошки из России на Корейский полуостров», — рассказала, начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Марина Сырица.

Для наблюдения за «пограничными» леопардами здесь специально развернули четыре точки фотомониторинга, которые позволяют ученым держать руку на пульсе ситуации.

Север Корейского полуострова входит в исторический ареал дальневосточного леопарда, однако данные о проживании зверей там в настоящее время отсутствуют. Для их получения нужно сотрудничество между природоохранными органами двух стран.

Сейчас налажено хорошее взаимодействие между защитниками леопардов России и Китая, между территориями которых активно перемещаются большие кошки. Совсем недавно правительства двух стран подписали соглашение о создании трансграничного резервата «Земля больших кошек» площадью почти два миллиона гектаров.

Благодаря усилиям ученых, численность пятнистых кошек в национальном парке «Земля леопарда» с момента его создания выросла с 35 особей до 139. И это только взрослые животные, не считая котят. Благодаря этому леопарды начали активно расселяться на территории, некогда входившие в их ареал.

Например, леопард Leo 224M по имени Казанова в этом году самостоятельно дошел до Уссурийского заповедника, а пока безымянный Leo 260M достиг Лазовского заповедника — восточной границы исторического ареала этого вида.

флора и фауна