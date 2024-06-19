Дорожное движение изменится на нескольких улицах во Владивостоке

На улице 40 лет ВЛКСМ от остановки «Геодезическая» до перекрестка с улицей 60 лет ВЛКСМ во Владивостоке сделают парковочные карманы и сместят линию разметки. На автобусных остановках появятся павильоны, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».