Дорожное движение изменится на нескольких улицах во Владивостоке

На улице 40 лет ВЛКСМ от остановки «Геодезическая» до перекрестка с улицей 60 лет ВЛКСМ во Владивостоке сделают парковочные карманы и сместят линию разметки. На автобусных остановках появятся павильоны, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Отметим, что около домов от № 13 до 21 сделают переразметку, в районе дома № 17 обустроят новый пешеходный переход.
На перекрестке улиц 40 лет ВЛКСМ и 60 лет ВЛКСМ организуют кольцевое движение. Тут появятся островки безопасности, через которые разместят пешеходные переходы. В районе дома № 12с2 по улице Героев Хасана сделают новые парковки.
Ранее «КП» писала о ремонте дороги на улице Давыдова. Здесь станет еще комфортнее и удобнее.