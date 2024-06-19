Почётный житель Перми Михаил Плеханов скончался в возрасте 94 лет

«Михаил Плеханов родился 31 августа 1929 года в Ивановской области. Окончил в 1954 году Киевский гидромелиоративный институт с присвоением квалификации инженер-гидротехник. В марте 1955 года приехал в Пермь и начал работать техником-оператором в эксплуатации шлюза “КамГЭСстрой”. В 1958—1959 годах был начальником производственно-транспортного отдела Машино-дорожного отряда № 98, в 1959—1964 годы — старшим прорабом СМУ № 2 треста № 4», — пишет Александр Черепанов.