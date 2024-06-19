Строитель и Почётный житель Перми Михаил Плеханов скончался в возрасте 94 лет.
Об этом сообщил в соцсети владелец музея «Ретро-Гараж» Александр Черепанов.
«Михаил Плеханов родился 31 августа 1929 года в Ивановской области. Окончил в 1954 году Киевский гидромелиоративный институт с присвоением квалификации инженер-гидротехник. В марте 1955 года приехал в Пермь и начал работать техником-оператором в эксплуатации шлюза “КамГЭСстрой”. В 1958—1959 годах был начальником производственно-транспортного отдела Машино-дорожного отряда № 98, в 1959—1964 годы — старшим прорабом СМУ № 2 треста № 4», — пишет Александр Черепанов.
«Михаил Плеханов внёс неоценимый вклад в развитие градостроительства, принимал решения по актуальным вопросам в сфере возведения жилья, промышленных, социальных и культурных объектов», — говорит Александр Черепанов.
Речь в том числе о зданиях пермских театров (ТЮЗ, драматический театр), больниц. Также Михаил Плеханов был инициатором строительства в городе первых 16-этажных домов, занимал пост советника главы региональной столицы, был членом градостроительного совета, ассоциации «Пермские строители», с 2011 года преподавал в ПНИПУ на кафедре «Безопасность жизнедеятельности».
Михаил Плеханов награждён почётным знаком «Заслуги перед городом Пермь», медалью «Ветеран труда», медалью «За доблестный труд», почётными званиями «Заслуженный строитель РФ», «Строительная Слава», «Почётный гражданин города Перми».
Ранее perm.aif.ru писал, что скончался профессор ПНИПУ Владимир Вольхин. Ему был 91 год. Владимир Вольхин работал преподавателем, занимал пост доцента и заведующего кафедрой общей и неорганической химии. Он был автором учебников и учебных пособий, внёс большой вклад в развитие образовательной программы.