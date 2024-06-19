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Администрация Владивостока начала повторную очистку пляжа на Шаморе

МКУ «Зеленый Владивосток» проводит работы на берегу, минимизируя неудобства отдыхающих.

Источник: Пресс-служба администрации Владивостока

Во Владивостоке на знаменитом пляже Шамора (бухта Лазурная) стартовали повторные работы по уборке береговой зоны, которые проводятся силами муниципального учреждения «Зеленый Владивосток». Как сообщает пресс-служба администрации города, с 19 по 21 июня бригады работников осуществят комплексные мероприятия по удалению мусора, водорослей и других загрязнений.

Эти действия направлены на создание комфортных условий для отдыхающих. Специализированная техника тщательно просеивает песок, извлекая из него камни, ракушки и прочие посторонние предметы, в то время как рабочие вручную собирают крупный мусор и водоросли вдоль всей береговой линии. Важно отметить, что все работы выполняются в утренние часы, завершаясь к обеду, чтобы минимизировать неудобства для посетителей пляжа.

С 15 июня во Владивостоке официально открылся купальный сезон, который продлится до середины сентября. В преддверии этого события была проведена тщательная проверка пляжных зон на соответствие установленным стандартам безопасности и комфорта. Экспертная комиссия оценивала наличие необходимого спасательного оборудования, удобства парковки, мест для сбора твердых коммунальных отходов и другие важные аспекты.

В результате проверок было одобрено несколько зон для отдыха у воды, среди которых парк имени Сергея Лазо, пляжи Ахлестышева, места отдыха «Ривьера-Лагуна», «Кунгасный парк», «Змеинка», «Прибой», «Солнечный», «Чайка», «Юбилейный», а также объекты ООО «ЛОТС» и «Мыс Крутой» в бухте Лазурная. Эти места были признаны пригодными для отдыха.

Как ранее писал «АиФ-Приморье», Роспотребнадзор определяет места, пригодные для купания, на основе проведенных исследований качества морской воды. В этом году для купания рекомендованы остров Попова и остров Русский.

Администрация Владивостока подчеркивает, что доступ к водным объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, по закону должен быть свободным и бесплатным. В случаях, когда за вход взимается плата, граждане имеют право требовать предоставления документов, подтверждающих законность таких действий. В случае возникновения сомнений или вопросов можно обратиться за помощью в полицию или на горячую линию Единой дежурной диспетчерской службы по номеру 2222−333, а также использовать социальные сети для связи с администрацией города, которая организует проверку по поступившей информации.

экология