Администрация Владивостока начала повторную очистку пляжа на Шаморе

Администрация Владивостока подчеркивает, что доступ к водным объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, по закону должен быть свободным и бесплатным. В случаях, когда за вход взимается плата, граждане имеют право требовать предоставления документов, подтверждающих законность таких действий. В случае возникновения сомнений или вопросов можно обратиться за помощью в полицию или на горячую линию Единой дежурной диспетчерской службы по номеру 2222−333, а также использовать социальные сети для связи с администрацией города, которая организует проверку по поступившей информации.

