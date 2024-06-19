Администрация Владивостока начала повторную очистку пляжа на Шаморе

Во Владивостоке на знаменитом пляже Шамора (бухта Лазурная) стартовали повторные работы по уборке береговой зоны, которые проводятся силами муниципального учреждения «Зеленый Владивосток». Как сообщает пресс-служба администрации города, с 19 по 21 июня бригады работников осуществят комплексные мероприятия по удалению мусора, водорослей и других загрязнений.
Эти действия направлены на создание комфортных условий для отдыхающих. Специализированная техника тщательно просеивает песок, извлекая из него камни, ракушки и прочие посторонние предметы, в то время как рабочие вручную собирают крупный мусор и водоросли вдоль всей береговой линии. Важно отметить, что все работы выполняются в утренние часы, завершаясь к обеду, чтобы минимизировать неудобства для посетителей пляжа.
С 15 июня во Владивостоке официально открылся купальный сезон, который продлится до середины сентября. В преддверии этого события была проведена тщательная проверка пляжных зон на соответствие установленным стандартам безопасности и комфорта. Экспертная комиссия оценивала наличие необходимого спасательного оборудования, удобства парковки, мест для сбора твердых коммунальных отходов и другие важные аспекты.
Как ранее писал «АиФ-Приморье», Роспотребнадзор определяет места, пригодные для купания, на основе проведенных исследований качества морской воды. В этом году для купания рекомендованы остров Попова и остров Русский.
Администрация Владивостока подчеркивает, что доступ к водным объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, по закону должен быть свободным и бесплатным. В случаях, когда за вход взимается плата, граждане имеют право требовать предоставления документов, подтверждающих законность таких действий. В случае возникновения сомнений или вопросов можно обратиться за помощью в полицию или на горячую линию Единой дежурной диспетчерской службы по номеру 2222−333, а также использовать социальные сети для связи с администрацией города, которая организует проверку по поступившей информации.