Виталий Хоценко отчитается о работе омского правительства за 2023 год

«Пленарное заседание областного парламента, где будет представлен доклад главы региона, состоится 20 июня 2024 года в 10:00», — уточняют в пресс-службе облправительства.
Ожидается, что Виталий Хоценко ознакомит собравшихся с ходом реализации в Омской области национальных проектов, а также особенностях экономического развития региона в этот период, не обойдет вниманием и вопросы социальной поддержки населения.
К слову, увидеть и услышать отчет губернатора смогут не только приглашенные в зале, среди которых в том числе депутаты Госдумы от региона и члены Совета Федерации, но и фактически любой гражданин: планируется запустить трансляцию на всех доступных электронных площадках.
Напомним, этот отчет станет вторым для Виталия Хоценко. Впервые он озвучил итоги и перспективы региона по основным отраслям 13 июля 2023 года.