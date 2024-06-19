Виталий Хоценко отчитается о работе омского правительства за 2023 год

К слову, увидеть и услышать отчет губернатора смогут не только приглашенные в зале, среди которых в том числе депутаты Госдумы от региона и члены Совета Федерации, но и фактически любой гражданин: планируется запустить трансляцию на всех доступных электронных площадках.