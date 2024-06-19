Аким Актау пригрозил судом мошенникам

Аким Рудного Виктор Ионенко также сообщал о появлении в одном из мессенджеров фейковой переписки якобы от его имени с предупреждением о предстоящей проверке. Глава Павлодарской области Асаин Байханов ранее также заявил, что его подчиненным писали неизвестные от его имени. Аким приложил скриншот переписки, в котором фигурировал некий куратор из КНБ, якобы приезжавший с проверкой. Сообщения от мошенников рассылались и от имени акима Шымкента Габита Сыздыкбекова. Он призвал граждан игнорировать подобного рода сообщения в мессенджере WhatsApp.