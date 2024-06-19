Цены на овощи выросли в Приморье: что подорожало больше всего

Как передает Приморскстат, существенный прирост стоимости продовольственных товаров наблюдался в конце весны.
Больше всего в цены выросли овощи — картофель, зелень, свекла, лук репчатый, капуста белокочанная и морковь — на 3 — 6%. А вот цены огурцы, наоборот, стали ниже сразу на 12%. Стоимость лимонов, апельсинов и груш снизилась на 1 — 2%.
Заметно выросли цены на кондитерские изделия, это связано с удорожанием сахара и какао. Так, торты, кексы и рулеты подорожали на 3 — 4%, конфеты с шоколадной глазурью — на 6%, шоколадные конфеты — на 15%, а сам шоколад вырос в цене на 18%. На 6% подорожали хлеб и хлебобулочные изделия.
По итогам мая 2024 года в крае стали дешевле куриные яйца, рыба, гречневая крупа и куры.
Напомним, в апреле рост инфляции в Приморье уменьшился и составил 10,2%. На это повлияло расширение предложений некоторых товаров на рынке.