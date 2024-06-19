Цены на овощи выросли в Приморье: что подорожало больше всего

Заметно выросли цены на кондитерские изделия, это связано с удорожанием сахара и какао. Так, торты, кексы и рулеты подорожали на 3 — 4%, конфеты с шоколадной глазурью — на 6%, шоколадные конфеты — на 15%, а сам шоколад вырос в цене на 18%. На 6% подорожали хлеб и хлебобулочные изделия.