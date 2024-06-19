В Топках ищут девочку с тёмно-красными волосами, которая пропала без вести

Кузбасские полицейские ищут 12-летнюю Карину Кабикову, которая пропала в Топках. Следователи возбудили уголовное дело. Девочка вышла из дома накануне около 10 часов утра и до сих пор не вернулась.
На вид Карине 12 лет, она ростом 170 см, среднего телосложения, с тёмно-красными волосами ниже плеч. Была одета в широкие спортивные брюки с накладными карманами светло-коричневого цвета, удлинённую футболку с короткими рукавами белого цвета с розовым принтом на груди и белые кроссовки. При себе имела тканевую сумочку с мобильным телефоном.
Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении Карины, сообщить об этом в дежурную часть Топок по телефонам: 8-(38454)-4−72−02 или 02 (102 с мобильного). Анонимность гарантируется.
Также мы писали, что третьи сутки искали 17-летнюю прокопчанку. Девушку нашли в соседнем посёлке, она гостила у друзей.