В Топках ищут девочку с тёмно-красными волосами, которая пропала без вести

На вид Карине 12 лет, она ростом 170 см, среднего телосложения, с тёмно-красными волосами ниже плеч. Была одета в широкие спортивные брюки с накладными карманами светло-коричневого цвета, удлинённую футболку с короткими рукавами белого цвета с розовым принтом на груди и белые кроссовки. При себе имела тканевую сумочку с мобильным телефоном.