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Дождь и грозу обещает погода в Иркутске 19 июня 2024

Гроза приедет в Иркутск 19 июня.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 78% 765 мм рт. ст. +28°
Источник: Комсомольская правда

Жаркие дни продолжают держаться в областном центре. Погода в Иркутске 19 июня 2024 обещает грозу и кратковременный дождь вечером. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 19 июня 2024

— На день в столице региона ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный 5−10 м/с, при грозе северо-западный 7−12 м/с, температура +25…+27, — поделились в метеобюро.

Грозы и жару обещает не только погода в Иркутске 19 июня 2024, но и по всей области. Местами по Приангарью возможны ливневые дожди, туман.

Ветер северо-западный 5−10 м/с с порывами до 20 м/с. Воздух прогреется до +23…+28.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре 23 июня пройдет фестиваль «Алые паруса». Жители и гости города смогут принять участие в соревнованиях крейсерских яхт и попробовать себя в парусном спорте.