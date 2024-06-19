Дождь и грозу обещает погода в Иркутске 19 июня 2024

Жаркие дни продолжают держаться в областном центре. Погода в Иркутске 19 июня 2024 обещает грозу и кратковременный дождь вечером. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
Погода в Иркутске 19 июня 2024
— На день в столице региона ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный 5−10 м/с, при грозе северо-западный 7−12 м/с, температура +25…+27, — поделились в метеобюро.
Грозы и жару обещает не только погода в Иркутске 19 июня 2024, но и по всей области. Местами по Приангарью возможны ливневые дожди, туман.
Ветер северо-западный 5−10 м/с с порывами до 20 м/с. Воздух прогреется до +23…+28.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре 23 июня пройдет фестиваль «Алые паруса». Жители и гости города смогут принять участие в соревнованиях крейсерских яхт и попробовать себя в парусном спорте.