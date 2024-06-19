Сегодня в Омской области будет тепло и без осадков

Сегодня в Омской области ожидается теплая и сухая погода. О том, какая будет погода в Омске 19 июня 2024 года, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
Днем температура воздуха составит от +21 до +26 градусов. Дождя в течение суток не будет. Ветер со скоростью 7−12 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать.
В последующие дни в регион вернется 30-градусная жара. Термометр покажет до +32 градусов. Местами возможны кратковременные дожди с грозами, порывистый ветер.
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