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Ливни и грозы сменят жару в Свердловской области

Осадки и грозы придут на смену зною в Екатеринбурге и Свердловской области.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 78% 765 мм рт. ст. +22°

Как рассказал уральский синоптик Алексей Пулин, дождливая погода может наступить уже 19 июня.

«И на фронтах, и по всему теплому сектору ожидается грозовая активность. Для Свердловской области это большая часть территории за исключением северных и восточных районов», — написал Пулин в своем telegram-канале.

Вероятность грозы в Екатеринбурге синоптик оценил в 45%. Температура воздуха по всей Свердловской области пока останется на высоких значениях — не меньше +23 градусов. В последующие дни воздух начнет остывать до +17 градусов.