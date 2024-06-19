Ливни и грозы сменят жару в Свердловской области

Как рассказал уральский синоптик Алексей Пулин, дождливая погода может наступить уже 19 июня.
«И на фронтах, и по всему теплому сектору ожидается грозовая активность. Для Свердловской области это большая часть территории за исключением северных и восточных районов», — написал Пулин в своем telegram-канале.
Вероятность грозы в Екатеринбурге синоптик оценил в 45%. Температура воздуха по всей Свердловской области пока останется на высоких значениях — не меньше +23 градусов. В последующие дни воздух начнет остывать до +17 градусов.