Дискотека Авария, Леша Свик и Миа Бойко поздравят Владивосток с Днем молодежи

Детали программы раскрыли в штабе Молодежной столицы. Спикерами выступили глава Владивостока Константин Шестаков, программный директор события Роман Ковбас, руководитель Приморского регионального отделения «Российские студенческие отряды» Денис Григорьев и Валерия Костина, руководитель Союза «Во имя добра», основательница проекта «Это не просто вещи».
«Мероприятия носят разнообразный характер и рассчитаны не только на молодежь, но и абсолютно на всех жителей и гостей города. Они будут проходить все неделю до 6 июля. И каждый найдет для себя любопытные площадки», — отметил Константин Шестаков.
Глава города также подчеркнул, что статус Молодежной столицы дал городу не просто повод гордиться, но и внес множество полезных и прикладных вещей для молодежи.
Основной праздник развернется на набережной Цесаревича. Начнется День молодежи с большого молодежного шествия и sup-фестиваля в бухте Золотой Рог. В рамках Дня молодежи гости праздника смогут стать участниками квеста «Открой свой Владивосток» на платформе Другое дело. Квест предполагает знакомство тематическими локациями — выполняют мини-задания на каждой локации и зарабатывают баллы. По завершению квеста участники смогут обменять полученные баллы на подарки от Молодежной столицы и партнеров праздника.
Также будут работать площадки: «Вместе с карьерой», «Вместе со знаниями», «Вместе с креативом», «Вместе с новым», «Вместе с Родиной», «Вместе с активным образом жизни», «Вместе с добром».
Кроме того, на площадке праздника будут организованы площадки партнеров, отмечает пресс-служба мэрии.
В течение дня на главной сцене для гостей выступят группа «Дискотека Авария» и Леша Свик.
В рамках Дня молодежи горожане узнают лауреатов премии "Молодежный вектор, а также имена победителей грантового конкурса Росмолодежи, который будет проводиться специально у нас в городе, как в столице молодежи России.
Завершится День молодежи выступлением хэдлайнера праздника Миа Бойко и праздничным фейерверком.