Защита американца Блэка хочет обжаловать приговор

ВЛАДИВОСТОК, 19 июн — РИА Новости. Защита американского солдата Гордона Блэка, которого Первомайский районный суд во Владивостоке в среду приговорил к трем годам девяти месяцам лишения свободы в колонии по делу об угрозе убийством и краже, намерена обжаловать приговор, сообщила журналистам адвокат осужденного Инга Кириченко.
Суд назначил Блэку три года девять месяцев колонии общего режима по делу об угрозе убийством его девушке во Владивостоке и краже у нее 10 тысяч рублей. Прокурор просил назначить фигуранту четыре года восемь месяцев колонии-поселения. Защита попросила оправдать его по всем обвинениям. Сам Блэк заявил, что полностью поддерживает позицию защиты и отказался выступать с последним словом.
«Будем обжаловать приговор», — сказала Кириченко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. От дальнейших комментариев она отказалась.
Американский солдат Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к девушке после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, «силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни», затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей.
Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.