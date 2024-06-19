Мотоциклисты посоревнуются в День молодежи в Красноярске

Большой праздник развернется на острове Татышев. Для молодежи запланированы различные локации. Подробнее об этом писали здесь.
Одним из мероприятий в рамках празднования станет чемпионат Красноярского края по мотоциклетному спорту «Бурелом». Планируется, что участие примут более 200 человек. Начало в 11:00.
Как отмечают коллеги из gnkk.ru, состязания на острове пройдут впервые на специально возведенном стадионе. Конструкцию построят из большого количества бревен и огромных колесных покрышек.
Добавим, соревнования по мотоциклетному спорту в Красноярске проходят ежегодно с 2022 года.