В Новокузнецке 2,2 тыс. протоколов составили на водителей большегрузов

«Сегодня на шоссе Притомском инспекторы остановили ещё один грузовик, который проехал по Байдаевскому мосту в нарушение требований дорожного знака, скрыв госномер машины. В автомобиле было 23 тонны щебня. Именно этого водителя грузовика я увидел на прошлой неделе, когда он пытался завесить номера перед движением по мосту. Но тогда водитель сделал вид, что не понимает, о чём его спрашивают», — пишет чиновник.