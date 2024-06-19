В Новокузнецке 2,2 тыс. протоколов составили на водителей большегрузов

Как сообщает глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, с начала года в отношении водителей большегрузного транспорта и его собственников составлено почти 2 200 административных материалов. Рейды продолжаются.
«Сегодня на шоссе Притомском инспекторы остановили ещё один грузовик, который проехал по Байдаевскому мосту в нарушение требований дорожного знака, скрыв госномер машины. В автомобиле было 23 тонны щебня. Именно этого водителя грузовика я увидел на прошлой неделе, когда он пытался завесить номера перед движением по мосту. Но тогда водитель сделал вид, что не понимает, о чём его спрашивают», — пишет чиновник.
Однако в этот раз водителю не удалось избежать наказания, и на него составили четыре протокола об административных правонарушениях. Ему грозит лишение права управления, а грузовик за неисправное рулевое управление инспекторы задержали и поставили на блокиратор.
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