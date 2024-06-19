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Погода не радует: дождливые выходные ожидаются в Приморье

Прогноз погоды на 22—23 июня в крае озвучили синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 78% 765 мм рт. ст. +22°
Источник: PrimaMedia.ru

Предстоящие выходные не смогут порадовать жителей Приморского края солнечной погодой. В субботу и воскресенье, 22 и 23 июня, снова ожидаются дожди, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.

В субботу, 22 июня, и в ночь на воскресенье, 23 июня, Приморье окажется под воздействием атмосферных фронтов. На большей части края пройдут дожди, которые местами будут сильными. Температура воздуха останется практически без изменений: минимальная составит +7…+15 °С, максимальная +16…+22 °С, на востоке и побережье +10…+15 °С.

Во Владивостоке в субботу и в ночь на воскресенье временами дождь, днем в воскресенье преимущественно без осадков. Температура воздуха +11…+14 °С, днем выше всего на 1 — 2 градуса. Ветер юго-восточный, свежий, что может стать источником неприятных ощущений.

Напомним, к вечеру 19 июля в Приморье возможны небольшие дожди и грозы.