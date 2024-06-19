Погода не радует: дождливые выходные ожидаются в Приморье

В субботу, 22 июня, и в ночь на воскресенье, 23 июня, Приморье окажется под воздействием атмосферных фронтов. На большей части края пройдут дожди, которые местами будут сильными. Температура воздуха останется практически без изменений: минимальная составит +7…+15 °С, максимальная +16…+22 °С, на востоке и побережье +10…+15 °С.