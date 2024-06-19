На Партизанском проспекте во Владивостоке ремонтируют подпорную стену

Зачастую для проведения ремонтных работ на электро- и теплосетях специалистам приходится вскрывать асфальт, задействовать экскаватор и другую технику. Конечно, помимо асфальта нередко повреждаются бордюры, тротуары, газоны. Если это происходит в зимний период, заниматься восстановительными работами и вовсе не представляется возможным. Однако с наступлением теплой погоды, в этом году с апреля, все эти участки начинают приводить в порядок. Так, всего за 2,5 месяца во Владивостоке благоустроено 260 таких объектов.