На Партизанском проспекте во Владивостоке ремонтируют подпорную стену

Во Владивостоке на Партизанском проспекте, 22, продолжается ремонт подпорной стены. Работы выполняет подрядчик — ООО «Владстрой» — по поручению администрации города. На данный момент специалисты выполнили около 60% общего объема работ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.
На сегодняшний день работники уже разобрали подпорную стену из бутового камня объемом более 240 кубических метров, а также прилегающие дорожные покрытия объемом около 180 кубических метров, далее были возведены бетонные конструкции.
В ближайшие дни подрядчик приступит к монтажу лестницы, асфальтированию и благоустройству территории. Длина ремонтируемой стены составляет 88 метров, а ее высота варьируется от 2,7 до 4,8 метра. Подпорная стена выполнена из монолитного бетона.
«На участке работает бригада из семи человек, задействовано две единицы техники. По контракту работы должны быть завершены до 15 июля текущего года», — отметили в управлении городской среды.
Зачастую для проведения ремонтных работ на электро- и теплосетях специалистам приходится вскрывать асфальт, задействовать экскаватор и другую технику. Конечно, помимо асфальта нередко повреждаются бордюры, тротуары, газоны. Если это происходит в зимний период, заниматься восстановительными работами и вовсе не представляется возможным. Однако с наступлением теплой погоды, в этом году с апреля, все эти участки начинают приводить в порядок. Так, всего за 2,5 месяца во Владивостоке благоустроено 260 таких объектов.