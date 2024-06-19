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Названы районы Приморья, куда шторм ударит сильнее всего с 20 июня

Приморцев просят обратить внимание на рекомендации спасателей.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 78% 765 мм рт. ст. +22°
Источник: PrimaMedia.ru

Специалисты назвали районы Приморья, куда шторм, прогнозируемый с 20 июня, ударит сильнее всего. По данным Примгидромета, в крае ожидаются очень сильные дожди, сообщает ИА PrimaMedia.

Отмечается, что в связи с влиянием активных фронтальных разделов утром и днем 20, ночью 21 июня в северной половине региона ожидаются очень сильные дожди, локальные сильные ливни, грозы. Общее количество осадков может составить от 60 до 120 мм.

Из-за развития дождевого паводка и интенсивного подъема уровня воды на реке Бикин в Пожарском округе, 20 июня существует угроза затопления пониженных участков в населенных пунктах, участков дорог местного значения, мостовых переходов и сельхозугодий.

Наиболее паводкоопасные муниципальные образования:

— Красноармейский округ.

— Пожарский округ.

— Дальнереченский район.

— Дальнереченский городской округ.

Александр Каплунов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю (по гражданской обороне и защите населения), просит приморцев обратить внимание на важные рекомендации в период непогоды.