Названы районы Приморья, куда шторм ударит сильнее всего с 20 июня

Специалисты назвали районы Приморья, куда шторм, прогнозируемый с 20 июня, ударит сильнее всего. По данным Примгидромета, в крае ожидаются очень сильные дожди, сообщает ИА PrimaMedia.
Отмечается, что в связи с влиянием активных фронтальных разделов утром и днем 20, ночью 21 июня в северной половине региона ожидаются очень сильные дожди, локальные сильные ливни, грозы. Общее количество осадков может составить от 60 до 120 мм.
Из-за развития дождевого паводка и интенсивного подъема уровня воды на реке Бикин в Пожарском округе, 20 июня существует угроза затопления пониженных участков в населенных пунктах, участков дорог местного значения, мостовых переходов и сельхозугодий.
Наиболее паводкоопасные муниципальные образования:
— Красноармейский округ.
— Пожарский округ.
— Дальнереченский район.
— Дальнереченский городской округ.
Александр Каплунов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю (по гражданской обороне и защите населения), просит приморцев обратить внимание на важные рекомендации в период непогоды.