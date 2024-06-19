Американцу Гордану Блэку вынесли приговор во Владивостоке

Гражданина США Гордона Блэка признали виновным в краже 10 тысяч рублей у своей девушки и угрозе убийством во Владивостоке. В качестве наказания судья назначил лишение свободы на 3 года 9 месяцев, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Дела рассматривались по 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
Напомним, что в мае 2024 года мужчина жил со своей девушкой на улице Сахалинской. В ходе ссоры он силой схватил пострадавшую за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни. Затем обвиняемый украл из ее кошелька оставшуюся часть зарплаты и скрылся. Мужчина оплатил себе номер в гостинице, где его и задержали.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее «КП» писала о первом судебном заседании Блэка.