Американцу Гордану Блэку вынесли приговор во Владивостоке

Напомним, что в мае 2024 года мужчина жил со своей девушкой на улице Сахалинской. В ходе ссоры он силой схватил пострадавшую за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни. Затем обвиняемый украл из ее кошелька оставшуюся часть зарплаты и скрылся. Мужчина оплатил себе номер в гостинице, где его и задержали.