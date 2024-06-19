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Град и порывистый ветер обрушатся на Башкирию в конце рабочей недели

Синоптики рассказали, чего ждать жителям Башкирии в ближайшие дни.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 78% 765 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какой будет погода в ближайшие дни в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, в четверг, 20 июня, на регион обрушится непогода.

— Пройдут кратковременные дожди, местами грозы, ливни, град, в юго-западных районах преимущественно без осадков, — говорится в прогнозе Башгидрометцентра.

В этот день столбики термометров поднимутся до +23…+28 градусов днем, ночью температура воздух составит около +13…+18 градусов.

В пятницу, 21 июня, в Башкирии пройдут дожди. Синоптики ожидают порывистый ветер и +30 градусов жары.