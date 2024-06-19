Участник СВО из Кузбасса к 18-летию сына «подарил» ему 760 тыс. рублей

Житель Ленинска-Кузнецкого накопил 760 тыс. долгов по алиментам к совершеннолетию сына — мужчина практически не участвовал в жизни ребёнка.
Исполнительное производство долгое время находилось у кузбасских приставов. Сотрудники ведомства выносили постановление об обращении взыскания на деньги должника, находящиеся в банке. Также кузбассовца привлекали к административной ответственности и возбуждали в отношении него уголовное дело за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
Спустя время мужчина решил уйти добровольцем на СВО. Вернувшись в отпуск домой, он пересмотрел своё отношение к родительским обязанностям и полностью погасил имеющуюся задолженность перед уже совершеннолетним сыном.
Похожая ситуация случилась недавно и в Тяжине: участник специальной военной операции оплатил 1,4 млн. руб. задолженности по алиментам перед совершеннолетием сына.