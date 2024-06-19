Участник СВО из Кузбасса к 18-летию сына «подарил» ему 760 тыс. рублей

Исполнительное производство долгое время находилось у кузбасских приставов. Сотрудники ведомства выносили постановление об обращении взыскания на деньги должника, находящиеся в банке. Также кузбассовца привлекали к административной ответственности и возбуждали в отношении него уголовное дело за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.