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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с жительницей Шелехова

Глава региона пообещал помочь решить проблему с отсутствием железнодорожного настила.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Жительница Шелехова рассказала губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву о ситуации, которая осложнила жизнь многих горожан. В мае 2024 года соответствующие службы разобрали железнодорожный настил, который был связующим с центром города. Теперь добираться до детских садов, школ и больниц стало гораздо сложнее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Если жители просят создать условия для перехода, то нужно к этому ответственно подойти, рассмотреть технические возможности и подготовить предложения для решения этого вопроса, — отметил Игорь Кобзев.

Решение убрать переход приняли в транспортной прокуратуре, так как настил не соответствовал необходимым критериям.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье за последние сутки потушили шесть лесных пожаров.