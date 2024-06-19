Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с жительницей Шелехова

Жительница Шелехова рассказала губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву о ситуации, которая осложнила жизнь многих горожан. В мае 2024 года соответствующие службы разобрали железнодорожный настил, который был связующим с центром города. Теперь добираться до детских садов, школ и больниц стало гораздо сложнее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.