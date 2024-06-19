Битва поваров. Гастрономический фестиваль «Сытый бабр» прошёл в Иркутске

«Все команды сами вызвались участвовать, мы никого организованно не отбирали, — рассказывает директор “Комбината питания” Сергей Калиновский. — Такие события важны и для самих поваров, и для нашего города. Участники могут проявить свою фантазию, для которой почти нет места на работе. В детсадах и школах жёсткие требования и нормативы. Но каждый повар в душе — художник, он хочет экспериментировать. Что касается города и области, такие фестивали помогают повышать их туристическую привлекательность. Я считаю, что байкальская кухня должна быть такой же популярной и узнаваемой в стране как, например, грузинская».