Битва поваров. Гастрономический фестиваль «Сытый бабр» прошёл в Иркутске

15 и 16 июня в Иркутске уже во второй раз прошёл гастрономический фестиваль под открытым небом «Сытый бабр». Одним из самых ярких событий второго дня фестиваля стала напряжённая «Битва поваров», в которой за звание лучших из лучших боролись работники разных подразделений муниципального предприятия «Комбинат питания города Иркутска» — те, кто каждый день кормит тысячи школьников и детсадовцев.
Каждый повар — в душе художник
За победу боролись шесть команд: команды основного производства комбината, столовой на улице Ленина, повара школ № 35 и 55, а также детских садов № 84 и 129.
Старт соревнованиям дал мэр Иркутска Руслан Болотов. Он пожелал успеха всем участникам состязаний и поблагодарил тех, кто пришёл поддержать команды — ведь только благодаря активному участию горожан такие фестивали превращаются в настоящие события, делают город ярким и красочным.
Битва проходила в два этапа. В трёх отборочных состязаниях участники готовили по два блюда, — основное и десерт, — из заранее известного набора продуктов. Например, двум командам выпало сотворить кулинарные шедевры из сига, полбы, белых грибов, яиц, муки и мёда.
Можно было взять ещё и другие продукты, но только один раз — за дополнительные подходы к столу с ингредиентами начисляли штрафные баллы. На то, чтобы приготовить два блюда у команд было по 40 минут. Если не успели, можно было взять добавочное время — но тоже ценой штрафа. Отнимали очки и за то, что на столе после готовки останется слишком много неиспользованного.
Три команды, которые вышли в финал, столкнулись с ещё более сложной задачей. Им предстояло поразить взыскательное жюри блюдом, состав которого стал известен лишь за10 минут до соревнования.
«Все команды сами вызвались участвовать, мы никого организованно не отбирали, — рассказывает директор “Комбината питания” Сергей Калиновский. — Такие события важны и для самих поваров, и для нашего города. Участники могут проявить свою фантазию, для которой почти нет места на работе. В детсадах и школах жёсткие требования и нормативы. Но каждый повар в душе — художник, он хочет экспериментировать. Что касается города и области, такие фестивали помогают повышать их туристическую привлекательность. Я считаю, что байкальская кухня должна быть такой же популярной и узнаваемой в стране как, например, грузинская».
Важны и вкус, и подача
В жюри вошли именитые деятели иркутской кулинарии: кавалер знака почёта «Кулинары России» и абсолютный чемпион международного фестиваля «От Севана до Байкала» Андрей Зуев, победитель одного из самых престижных кулинарных чемпионатов «Chef a la Russe 2024» Александр Мордашёв и итальянец, пропагандист домашней итальянской кухни в Иркутске Мауро Пикарди. К ним присоединились представитель общественной палаты Иркутска Михаил Лунев и радиоведущий Игорь «Малыш Гарри» Бялоус.
«В первую очередь всегда оценивается подача и внешний вид блюда, — делится Александр Мордашёв. — Но и вкус не менее важен. Бывает, что какое-то блюдо даже не очень презентабельно выглядит, но попробуешь и понимаешь: это фантастика! И наоборот, некоторые повара заигрываются, изобретают красивую композицию, но забывают про вкус».
Также члены жюри оценивали сложность исполнения и другие параметры. Своё слово сказали и зрители. В качестве «домашнего задания» команды приготовили по несколько десятков небольших порций для дегустации, а гости фестиваля могли их попробовать и проголосовать за самое вкусное.
Итоги жаркой битвы объявили с главной сцены фестиваля. Третье место досталось команде школы № 35 «Смелые с Универа». «Серебро» — представителям цеха основного производства «Комбината питания» — команде «Вкусняшка». Победителями же стала команда «220 вольт» из детского сада № 129. Ей же достался приз зрительских симпатий. Призёрам вручили призы от организаторов, а всем участникам «Битвы» — памятные статуэтки бабров. Так же от предприятия им выплатят премии.